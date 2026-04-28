قبل صدام الأبطال.. ماذا فعل باريس وبايرن ميونخ في البروفة الأخيرة؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب حديقة الأمراء، الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين عملاقين من كبار القارة، في ظل الطموح المشترك لبلوغ المباراة النهائية.

فوز كبير لباريس في الدوري

ويدخل باريس سان جيرمان المواجهة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه الأخير في الدوري الفرنسي على أنجيه بثلاثية نظيفة، في مباراة فرض خلالها سيطرته وقدم أداءً هجوميًا منظمًا، ما يعكس جاهزيته الفنية قبل المواجهة القارية المرتقبة.

ريمونتادا مثيرة لبايرن ميونخ

في المقابل، يعيش بايرن ميونخ حالة معنوية مميزة، بعد فوزه المثير على ماينتس بنتيجة 4-3 في الدوري الألماني، عقب “ريمونتادا” لافتة حول خلالها تأخره بثلاثية نظيفة إلى انتصار، في دلالة واضحة على قوة شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع أصعب السيناريوهات.

وبين استقرار نتائج باريس سان جيرمان، وصلابة بايرن ميونخ الذهنية، تبدو المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات، في صراع تكتيكي منتظر قد يُحدد ملامح أحد طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا.