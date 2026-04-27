الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز "هدف ضائع للأحمر"

كتب : محمد عبد الهادي

08:57 م 27/04/2026 تعديل في 09:03 م
  • عرض 11 صورة
انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري.

تفاصيل الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز

شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز هجمات خطيرة لكلا الفريقين، حيث أهدر محمد شريف فرصة هدف محقق في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11 شهدت هجمة للأهلي بعد تمريرات وسط الملعب وتنتهي بكرة طولية واستلام من تريزيجيه ويحول الكرة عرضية خطيرة على حدود منطقة الجزاء ودفاع بيراميدز يتصدى.

وفي الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، حصل محمد الشيبي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز على بطاقة صفراء، بعد تدخل مع تريزيجيه.

كما حصل الظهير الأيمن للأهلي محمد هاني علي بطاقة صفراء، ليتأكد غيابه عن مباراة الأحمر المقبلة ضد الزمالك.

وأهدر محمود تريزيجيه فرصة هدف للأهلي في الدقيقة 32 بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر ويقابلها برأسية من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار القائم.

علي الجانب الأخر أهدر بيراميدز فرصة هدف في الدقيقة 39 بعد كرة عرضية من ركنية قابلها فيستون مايلي برأسية من داخل منطقة الجزاء أنقذها من مصطفى شوبير.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، هدد بيراميدز مرمى الأهلي بعد عرضية من ضربة حرة نفذها الشيبي تصدى لها مصطفى شوبير بنجاح.

