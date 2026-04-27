شادي محمد يعلق عبر مصراوي على تعادل الزمالك وإنبي بالدوري

"في انتظار مباراة بيراميدز".. جماهير الأهلي تحتفل بتعادل الزمالك مع بيراميدز

المصري يفوز على سموحة في الدوري الممتاز

"بعد إنذار بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز "هدف ضائع للأحمر"

"بدون خسارة".. ماذا قدم عماد النحاس مع المصري بعد فوزه علي سموحة؟

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تعادل الزمالك أمام إنبي اليوم، سيمنح لاعبي المارد الأحمر دفعة قوية في مباراة بيراميدز، المقرر إقامتها بعد دقائق قليلة.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

تصريحات شادي محمد بعد تعادل الزمالك مع إنبي

وقال محمد في تصريحات خاصة لمصراوي: "تعادل الزمالك أمام إنبي، سيمنح لاعبي الأهلي دفعة معنوية قوية خلال مباراة بيراميدز، المقرر إقامتها بعد دقائق قليلة".

وأضاف: "أتمنى أن يستغل لاعبي النادي الأهلي تعادل الزمالك أمام إنبي، ويحققون الفوز على بيراميدز، خاصة وأن هذا الأمر سيجعل الأحمر يعود للمنافسة بشكل قوي على بطولة الدوري المصري".

وتابع: "بالتأكيد لاعبي النادي الأهلي، تم إبلاغهم بنتيجة مباراة إنبي والزمالك، هذا الأمر يجب أن يكون حافز لهم وليس نقطة للضغط عليهم، خاصة وأن جميعهم لاعبين كبار وأصحاب إمكانيات عالية".

واختتم محمد تصريحاته: "في الوقت الحالي لا يهم تشكيل الأهلي ومن سيشارك، الأهم خلال الفترة الحالية هو الدعم الكامل للفريق من الجميع".

نتيجة مباراة الأهلي الماضية بالدوري المصري

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز في مباراته الماضية ببطولة الدوري، على حساب نظيره سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وفي المقابل، تلقى فريق بيراميدز الهزيمة في الجولة الماضية، أمام نادي الزمالك بنتيجة هدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع إنبي

بالقوة الضاربة.. يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي