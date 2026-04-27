الكثير من مشجعي كرة القدم يبحثون عن تردد قناة أون سبورت لمتابعة مباريات الدوري المصري والبطولات المختلفة، حيث تمتلك حقوق بث المسابقة المحلية في مصر.

وتقام الليلة العديد من المباريات في الدوري المصري، يأتي على رأسها مباراة الأهلي وبيراميدز.

بينما انتهت مباراة الزمالك وإنبي بالتعادل السلبي ثم فاز فريق المصري البورسعيدي على فريق سموحة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع إنبي

ويواجه الزمالك نظيره فريق الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة ال5 من المرحلة النهائية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة 8 مساءً وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة بعد التعادل السلبي مع فريق إنبي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

تردد قناة أون سبورت

-تردد القناة: 11747

معدل استقطاب القناة: "V".

-معدل ترميز القناة: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

-الجودة: HD.

