مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

0 0
17:00

إنبي

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع إنبي

كتب : محمد عبد الهادي

07:24 م 27/04/2026 تعديل في 07:34 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مباراة الزمالك وإنبي
  • عرض 4 صورة
    مباراة الزمالك وإنبي
  • عرض 4 صورة
    مباراة الزمالك وإنبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي مع نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي.

وتعادل الفارس الأبيض سلبيًا مع إنبي، في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

يستعد الفارس الأبيض لمهمة صعبة في مباراته المقبلة، حيث يصطدم بغريمه التقليدي النادي الأهلى في قمة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأبيض ضد الأهلى يوم الجمعة المقبلة، الموافق 1 مايو 2026.

وتنطلق صافرة المباراة في الجولة الخامسة من الدوري، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

واصل الفارس الأبيض تربعه علي قمة الدوري بعد التعادل مع إنبي، برصيد 50 نقطة، بينما ارتفع رصيد إنبي للنقطة 36 في المركز السادس بجدول الترتيب.

اقرأ أيضًا:
الزمالك الأهلي الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الموضة

اقتصاد

رياضة محلية

اقتصاد

حوادث وقضايا

أخبار

المزيد

