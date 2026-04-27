سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي مع نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي.

وتعادل الفارس الأبيض سلبيًا مع إنبي، في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

يستعد الفارس الأبيض لمهمة صعبة في مباراته المقبلة، حيث يصطدم بغريمه التقليدي النادي الأهلى في قمة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأبيض ضد الأهلى يوم الجمعة المقبلة، الموافق 1 مايو 2026.

وتنطلق صافرة المباراة في الجولة الخامسة من الدوري، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

واصل الفارس الأبيض تربعه علي قمة الدوري بعد التعادل مع إنبي، برصيد 50 نقطة، بينما ارتفع رصيد إنبي للنقطة 36 في المركز السادس بجدول الترتيب.

"الدوري ولع".. أبرز تعليقات نجوم الرياضة بعد تعادل الزمالك مع إنبي

ملخص مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري



