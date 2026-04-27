قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة شاب، حاصل على دبلوم، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير محرر رسمي وانتحال صفة طبيب أورام والتسبب في وفاة طفلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار شريف جبر، والمستشار عمر سليم، وسكرتير المحكمة، أحمد يوسف حجاج.

بلاغ من أسرة طفلة ضد طبيب أورام

ترجع وقائع القضية رقم 6331 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بورود بلاغ من أسرة طفلة تتهم طبيب بإعطائها أدوية تسببت في وفاتها.

ووفقًا لأوراق القضية، تعرضت الطفلة "ش.خ.م" لحالة إعياء شديدة واصطحبها والدها إلى عيادة أحد الأطباء والذي أفاد بضرورة عرض الطفلة على أحد أطباء الأورام.

أدوية خاطئة تنهي حياة طفلة

وكشفت التحقيقات أن والد الطفلة بحث عن طبيب أورام فرشحت له إحدى السيدات المتهم "م.ز.أ"، والذي أدعى أنه طبيب، وطلب منه إرسال كافة الفحوصات الطبية الخاصة بنجلته.

وبدأ المتهم في علاج الطفلة المريضة وأعطاها أدوية ومحاليل طبيبة أدت إلى تدهور حالتها الصحية وانتهت بوفاتها بعد أن استولي من والد الطفلة على مبالغ مالية.

حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب

وتبين من التحقيقات أن المتهم حاصل على دبلوم، وليس من أرباب الوظائف العمومية واشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو شهادة بكالوريوس طب منسوب صدورها إلى كلية الطب جامعة الاسكندرية، والتزوير في بطاقة إثبات الشخصية بكتابة حاصل على بكالوريوس طب.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.