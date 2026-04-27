يرى بشير التابعي نجم دفاع نادي الزمالك الأسبق أن فريق بيراميدز لن يستطع التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم.

وقال التابعي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان": كفة الأهلي هي الأرجح للفوز في مباراة الليلة مما يقلل حظوظ بيراميدز في التتويج بالمسابقة ويجعله بعيدًا عن الظفر باللقب.

أضاف: "أتوقع فوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الليلة لأن مواجهات الفريق السماوي ضد الأهلي تختلف تماما عن لقاءات الأخير أمام الزمالك والأهلي الأوفر حظًا لحصد النقاط الثلاث".

وعن مواجهة إنبي والزمالك التي تقام في الخامسة عصر اليوم، أوضح لاعب الزمالك الأسبق: "الفريق البترولي سيلعب ضد الزمالك بكل قوة من أجل عرقلته لصالح النادي الأهلي لذلك علي لاعبي الفريق الأبيض الحذر من إنبي واللعب بقوة واستغلال أنصاف الفرص لتسجيل أهداف تضمن لهم حصد النقاط الثلاث".

ويلتقى الزمالك مع إنبي في تمام الخامسة عصرًا علي استاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الرابعة في مرحلة الحسم ببطولة الدوري، فيما يستضيف فريق بيراميدز نظيره النادي الأهلي في الثامنة مساءً علي استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات نفس الجولة.

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري المصري

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم متربعًا علي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة جمعهم من 22 مباراة بالمسابقة حتى الآن ، فيما يحتل إنبي المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، جمعهم من 23 مباراة بالمسابقة

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة ، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة لكن عدد الأهداف المسجلة في صالحه.