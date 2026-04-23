من أجل اسمه وتاريخه.. الإسماعيلي يهدي جماهيره 2000 تذكرة لمواجهة مودرن

أعلنت اللجنة المعنية لإدارة الإسماعيلي، منح جماهير الدراويش 2000 تذكرة لحضور مباراة مودرن سبورت، في مجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي ومودرن سبورت

يحل مودرن سبورت ضيفا على الإسماعيلي، في الثامنة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة من مجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة، فيما يحتل مودرن المركز التاسع بـ27 نقطة.

تذاكر مجانية لجماهير الإسماعيلي

قال الإسماعيلي في بيان رسمي: "تُعلن اللجنة المُعيّنة لإدارة النادي عن خالص تقديرها وامتنانها لجماهير النادي الوفية التي تمثل الداعم الأول للفريق في جميع الأوقات. وانطلاقًا من إيمان اللجنة بالدور الكبير الذي تقوم به جماهيرنا العظيمة ومساندتها المستمرة، يسعدنا إهداء عدد (2000) تذكرة لمباراة مودرن سبورت المقبلة، تقديرًا لهذا الدعم المتواصل".

وأضاف: "وسيتم توزيع التذاكر من خلال ثلاث منافذ بإستاد النادي مساء اليوم وغدًا، بالإضافة إلى التوزيع عبر بعض الأشخاص الذين سيتم الإعلان عنهم عبر صفحاتهم الشخصية. معًا دائمًا خلف نادينا من أجل اسمه وتاريخه".