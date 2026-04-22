هل يكون الزمالك المستفيد؟.. تحقيق يحسم حرمان اتحاد العاصمة من جماهيره

تتزايد حالة الترقب داخل الأوساط الكروية قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذي يجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة، في ظل تحقيقات جارية قد تؤثر على أجواء مواجهة الذهاب في الجزائر.

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة في الجزائر يوم 9 مايو المقبل، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 16 من نفس الشهر.

تحقيق رسمي من كاف

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فتح تحقيقًا رسميًا عبر لجنته التأديبية، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة اتحاد العاصمة أمام أولمبيك آسفي، في إياب نصف نهائي البطولة.

وكان اتحاد العاصمة قد حسم تأهله إلى النهائي عقب التعادل 1-1 خارج أرضه، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الديار، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

أسباب التحقيق

تركّز التحقيقات على واقعة اقتحام الجماهير لأرضية ملعب «المسيرة الخضراء» قبل انطلاق المباراة، ما أدى إلى تأخير صافرة البداية، قبل تدخل الجهات الأمنية لاحتواء الموقف.

وتعتمد اللجنة التأديبية على تقارير حكم اللقاء ومراقب المباراة، لرصد كافة التجاوزات التي وقعت قبل وأثناء المواجهة.

اجتماع حاسم مرتقب

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التأديبية اجتماعًا يوم 23 أبريل الجاري، لحسم القرارات النهائية بشأن الواقعة، وسط توقعات بصدور عقوبات قد تكون مؤثرة.

كما شكّل «كاف» لجنة طوارئ لمتابعة الأزمة، برئاسة مسؤول الأمن والسلامة كريستيان إيميروا، لضمان سرعة البت في الملف.

هل يستفيد الزمالك؟

تشير التوقعات إلى أن العقوبات المحتملة قد تشمل:

حرمان اتحاد العاصمة من حضور جماهيره

أو توقيع غرامات مالية

وفي حال تطبيق عقوبة اللعب بدون جماهير، قد يمنح ذلك أفضلية نسبية لـ الزمالك، خاصة في مباراة الذهاب خارج ملعبه، ما قد يؤثر على توازن المواجهة.