مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

1 0
21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

0 0
21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

0 1
21:00

كومو

جميع المباريات

إعلان

بعد وفاته بأزمة قلبية.. أبرز المعلومات عن مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة السابق

كتب : محمد عبد الهادي

09:20 م 21/04/2026

مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة السابق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفي مساء اليوم الثلاثاء، الكابتن مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة السابق، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بمدرجات ملعب طنطا، لمتابعة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات بدوري المحترفين.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية، أبرز المعلومات عن حياة مجدي ابو فريخة ومسيرته في الرياضة المصرية كالتالي:

- وُلد أبو فريخة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وظل مرتبطاً بها وبناديها طوال مسيرته الرياضية والإدارية.

- تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة السلة لثلاث دورات متتالية خلال الفترة من 2012 حتى 2024، في أطول مدة رئاسة للاتحاد في العصر الحديث.

- شغل منصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لعدة سنوات، وشارك في إدارة عدد من الملفات الرياضية المهمة.

- عمل أستاذاً جامعياً بمديرية التربية الرياضية في جامعة طنطا، وامتلك مكانة أكاديمية بارزة.

- حققت المنتخبات المصرية للرجال والسيدات نتائج متقدمة في البطولات الأفريقية تحت ولايايته لاتحاد السلة، أبرزها تأهل المنتخب الأول إلى كأس العالم 2023.

- تولى منصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، وأسهم في تعزيز التعاون والتنسيق الرياضي على المستوى العربي وغادر رئاسة الاتحاد أواخر عام 2024.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية