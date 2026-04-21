كشف محمد ناجي جدو، المدرب العام لفريق بيراميدز، عن تطورات ملف الإصابات داخل الفريق، قبل المواجهتين المرتقبتين أمام الزمالك والأهلي، ضمن منافسات المرحلة الحاسمة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة تحديد البطل برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ما يزيد من أهمية المواجهات المقبلة في سباق اللقب.

موقف الشيبي وغياب مؤكد لفتحي

وأوضح جدو أن موقف الظهير الأيمن محمد الشيبي من المشاركة أمام الزمالك لم يُحسم بعد، حيث سيخضع لاختبار طبي خلال مران الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا خلال مباراة ودية.

في المقابل، تلقى الفريق صدمة قوية بتأكد غياب مصطفى فتحي حتى نهاية الموسم، إثر إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مواجهة ودية أمام فريق حلوان العام.

قائمة غيابات مؤثرة

وأشار المدرب العام إلى استمرار غياب عدد من العناصر بسبب الإصابة، أبرزهم: محمود زلاكة ووليد الكرتي ومحمود مرعي، مع وجود احتمالية للحاقهم بمواجهة الأهلي المقبلة يوم الاثنين.

كما يفتقد الفريق خدمات محمد حمدي لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب غياب رمضان صبحي بسبب الإيقاف على خلفية أزمة المنشطات.