الدوري الإنجليزي

برايتون

21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

21:00

كومو

موقف الشيبي وصدمة مصطفى فتحي.. بيراميدز يكشف غيابات مؤثرة في مواجهة الزمالك

كتب : محمد خيري

03:48 م 21/04/2026

فريق بيراميدز

كشف محمد ناجي جدو، المدرب العام لفريق بيراميدز، عن تطورات ملف الإصابات داخل الفريق، قبل المواجهتين المرتقبتين أمام الزمالك والأهلي، ضمن منافسات المرحلة الحاسمة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة تحديد البطل برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، ما يزيد من أهمية المواجهات المقبلة في سباق اللقب.

موقف الشيبي وغياب مؤكد لفتحي

وأوضح جدو أن موقف الظهير الأيمن محمد الشيبي من المشاركة أمام الزمالك لم يُحسم بعد، حيث سيخضع لاختبار طبي خلال مران الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا خلال مباراة ودية.

في المقابل، تلقى الفريق صدمة قوية بتأكد غياب مصطفى فتحي حتى نهاية الموسم، إثر إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مواجهة ودية أمام فريق حلوان العام.

قائمة غيابات مؤثرة

وأشار المدرب العام إلى استمرار غياب عدد من العناصر بسبب الإصابة، أبرزهم: محمود زلاكة ووليد الكرتي ومحمود مرعي، مع وجود احتمالية للحاقهم بمواجهة الأهلي المقبلة يوم الاثنين.

كما يفتقد الفريق خدمات محمد حمدي لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، إلى جانب غياب رمضان صبحي بسبب الإيقاف على خلفية أزمة المنشطات.

فيديو قد يعجبك



"عندنا أولويات".. الزمالك يكشف موقفه من تجديد عقدي فتوح وعبدالمجيد
شاب يقتل شقيقه في أسوان بسبب خلاف على محل فول وطعمية
موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة
مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية
لأول مرة.. المركزي يسمح لتطبيق "ريمت" بتحويل الأموال للعملاء إلكترونيا
زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟