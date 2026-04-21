قال المهندس أحمد إهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، إن الشركة تعتمد على عدد من آليات التحوط لمواجهة التغيرات الاقتصادية، في مقدمتها التعاقد على كميات كبيرة من مواد البناء الأساسية بما يغطي احتياجات المشروعات، إلى جانب تخزين بعض الخامات مثل النحاس والألومنيوم والحديد داخل مخازن الشركة، نظرًا لصعوبة التعاقد عليها لفترات طويلة مع الموردين.

وأضافت أن الشركة تعمل على سرعة تنفيذ الوحدات المتعاقد عليها مع العملاء للاتزام بمواعيد التسليم من جانب ومواجة أي تغيرات اقتصادة تحدث أو اي ارتفاع في سعر التكلفة.

وأكد إهاب أن الشركة تخطط لتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 20 مليار جنيه خلال عام 2026، مقارنة بـ12 مليار جنيه متوقعة خلال 2025، بمعدل نمو يصل إلى 66%، لافتًا إلى أن الشركة حققت بالفعل مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أن مناطق غرب القاهرة لا تزال تتصدر معدلات المبيعات نتيجة ارتفاع الطلب مدعومًا بقوة القدرة الشرائية للعملاء، مشيرًا إلى أن مناطق شرق القاهرة، خاصة مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة، تشهد طلبًا حقيقيًا على السكن، مقارنة بالطلب الاستثماري أو المضاربات.

وأضاف أن الدولة تمتلك أدوات متعددة لدعم تنمية المناطق الجديدة، من بينها طرح أراضٍ لمطوريين بأسعار مناسبة، إلى جانب التوسع في الخدمات المتكاملة.

وأوضح أن مدار تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار جنيه في مشروع The Hillage، إلى جانب ضخ نحو 5 مليارات جنيه في الأعمال الإنشائية بمشروعاتها المختلفة خلال 2026، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للتسليم.