"الزمالك في الصدارة".. اتحاد السلة يكشف حجم المديونيات على الأندية

كتب : يوسف محمد

10:53 ص 21/04/2026
    سلة الأهلي والزمالك
    الأهلي ضد الزمالك كرة سلة
    سلة الزمالك
    الأهلي ضد الزمالك كرة سلة
    الأهلي والزمالك كرة سلة
    شباب سلة النادي الأهلي يفوز على الزمالك
    سلة الزمالك يكتسح الطيران
    سلة الأهلي وسلة الزمالك

أكد محمد فتحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، أن نادي الزمالك هو أكثر الفرق مديونية للاتحاد، مشيرا أن هناك جدولة مع الأبيض لسداد المديونيات خلال الفترة المقبلة.

تصريحات نائب رئيس اتحاد كرة السلة

وقال نائب رئيس الاتحاد، في تصريحات عبر قناة "Modern mti TV": "نادي الزمالك يعد هو أكثر فريق عليه مديونية لاتحاد كرة السلة وهناك اتفاق على جدولة مع الأبيض".

وأضاف: "المديونيات على جميع الأندية لصالح اتحاد كرة السلة، تصل إلى مبلغ 20 مليون جنيه".

واختتم نائب رئيس الاتحاد تصريحاته: "كل الأمور تسير بشكل جيد داخل الاتحاد، ولا يوجد أي أزمة مالية لدى اتحاد السلة".

الزمالك بطلا لكأس مصر لكرة السلة موسم 2025-2026

وكان الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، توج بلقب كأس مصر لكرة السلة منذ أيام قليلة، بعد الفوز على المصرية للاتصالات في المباراة النهائية بنتيجة 87-68.

ويعد هذا اللقب الأول لنادي الزمالك في بطولة كأس مصر، منذ 20 عاما بعدما توج باللقب في نسخة البطولة عام 2006.

ويذكر أن الفارس الأبيض تأهل لنهائي كأس مصر، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

