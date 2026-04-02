بالفيديو.. ابنة إمام عاشور تستقبله في المطار بعد عودته من إسبانيا

استقبلت "كتاليا" ابنة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر، والدها في مطار القاهرة، بعد عودته من إسبانيا.

بعثة منتخب مصر تصل إلى القاهرة

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، إلى مطار القاهرة فجر اليوم الخميس، بعد انتهاء ودية إسبانيا، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، إذ اكتسح المنتخب السعودي برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل سلبيا مع إسبانيا.

ابنة إمام عاشور تستقبله في المطار

نشر الحساب الرسمي لقناة أون سبورت، على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإمام عاشور رفقة ابنته، التي استقبلته في مطار القاهرة، وعلق: "حضن إمام عاشور وبنته بعد عودته من إسبانيا مع منتخب مصر".

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

تقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، التي تضم كل من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

