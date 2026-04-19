الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 1
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

قبل مباريات اليوم.. جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

كتب : محمد الميموني

03:54 م 19/04/2026

الدوري المصري

تقام اليوم الأحد الموافق 19 أبريل ، عدد من المباريات المهمة والصعبة في الجولة الخامسة من المجموعة النهائية من مرحلة الهبوط في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الإسماعيلي والجونة، والتي تحمل أهمية للدراويش في ظل موقفه الصعب ومحاولاته لتفادي الهبوط هذا الموسم.

ويتصدر جدول ترتيب الهبوط بالمجموعة الخامسة من الدوري المصري الممتاز فريق وادي دجلة برصيد 38 نقطة بينما يحتل فريق البنك الأهلي 33 نقطة.

جدول ترتيب الهبوط من المجموعة النهائية بالجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز

1 - وادي دجلة 38 نقطة

2-البنك الأهلي 33 نقطة

3- زد 33 نقطة

4- بتروجيت 33 نقطة

5- الجونة 31 نقطة

6- طلائع الجيش 29 نقطة

7- مودرن سبورت 27 نقطة

8- المقاولون العرب 26 نقطة

9 - الاتحاد السكندري 26 نقطة

10 - غزل المحلة 25 نقطة

11 - كهرباء الإسماعيلية 20 نقطة

12 - فاركو 20 نقطة

13- حرس الحدود 19 نقطة

14- الإسماعيلي 14 نقطة

