كشف الإعلامي سيف زاهر عن كواليس مران النادي الأهلي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت أجواءً من الحماس والمرح بين اللاعبين.

وأوضح زاهر، خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت، أن مران الأهلي تخلله تقسيمة بين فريقين مكونين من 7 لاعبين لكل فريق، وسط روح تنافسية عالية بين اللاعبين قبل اللقاء المرتقب.

وأضاف أن الأجواء داخل المران شهدت واقعة طريفة، حيث اتفق اللاعبون على وضع "رهان ودي" على نتيجة التقسيمة، يقضي بأن الفريق الخاسر يتكفل بتكلفة وجبة غداء جماعية، حيث دفع كل لاعب مبلغًا ماليًا رمزيًا، في أجواء تعكس الحماس والترابط داخل الفريق.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام بيراميدز ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري، في مباراة مهمة ضمن سباق المنافسة على القمة، خاصة أن الفريقين يتقاسمان نفس الرصيد من النقاط خلف المتصدر نادي الزمالك.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يأتي الأهلي وبيراميدز في المركزين الثاني والثالث برصيد 44 نقطة لكل منهما، ما يجعل المواجهات المقبلة حاسمة في تحديد بطل الدوري.

إقرأ أيضًا:

رقم قياسي.. ماذا ينتظر محمد صلاح في مواجهة إيفرتون اليوم؟



قميص الزمالك يظهر في نهائي الترجي وصن داونز.. ما القصة؟



