الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

0 1
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:30

أرسنال

"رهان على الغدا".. واقعة طريفة للاعبي الأهلي بالمران الجماعي استعدادًا لبيراميدز.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد خيري

02:56 م 19/04/2026 تعديل في 03:04 م

فريق الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن كواليس مران النادي الأهلي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت أجواءً من الحماس والمرح بين اللاعبين.

وأوضح زاهر، خلال ظهوره عبر قناة أون سبورت، أن مران الأهلي تخلله تقسيمة بين فريقين مكونين من 7 لاعبين لكل فريق، وسط روح تنافسية عالية بين اللاعبين قبل اللقاء المرتقب.

وأضاف أن الأجواء داخل المران شهدت واقعة طريفة، حيث اتفق اللاعبون على وضع "رهان ودي" على نتيجة التقسيمة، يقضي بأن الفريق الخاسر يتكفل بتكلفة وجبة غداء جماعية، حيث دفع كل لاعب مبلغًا ماليًا رمزيًا، في أجواء تعكس الحماس والترابط داخل الفريق.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام بيراميدز ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري، في مباراة مهمة ضمن سباق المنافسة على القمة، خاصة أن الفريقين يتقاسمان نفس الرصيد من النقاط خلف المتصدر نادي الزمالك.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يأتي الأهلي وبيراميدز في المركزين الثاني والثالث برصيد 44 نقطة لكل منهما، ما يجعل المواجهات المقبلة حاسمة في تحديد بطل الدوري.

مطالب برلمانية بخفض البنزين جنيهين.. وخبراء يردون: هل تستجيب الحكومة؟
صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص
خلص عليها في شهر العسل.. المشدد 7 أعوام للمتهم بقتل زوجته في كفر الشيخ
محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك ايفرتون (فيديو)
"يحملونه المسؤولية".. مصدر يكشف كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي
