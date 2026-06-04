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ترامب يُعلّق على تصعيد إيران ضد الكويت والبحرين.. ماذا قال؟

كتب : مصطفى الشاعر

12:13 م 04/06/2026

ترامب

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علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصعيد إيران ضد جيرانها العرب في الخليج خاصة الكويت والبحرين، زاعما أن إيران "استُفزت" للرد على الولايات المتحدة عبر استهداف هذه الدول، وذلك عقب الضربات التي نفذتها واشنطن داخل الأراضي الإيرانية.

تصريحات ترامب من المكتب البيضاوي

قال ترامب، في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، إن البعض قد يرى أن طهران "شعرت باستفزاز طفيف" بعد ما وصفه بالإجراءات الأمريكية القوية، مضيفا أن الهجمات الإيرانية جاءت في إطار ردود الفعل على تلك الضربات، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس.

الدفاع عن الضربات الأمريكية

ردا على سؤال حول استمرار وقف إطلاق النار مع إيران بعد الهجمات على الكويت، أضاف ترامب، أن "لكل شيء سبب"، موضحا أن الولايات المتحدة "تتحرك بقوة" وأن ما حدث يأتي ضمن سياق تبادل الضربات، بحسب تعبيره.

تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران

شهد هذا الأسبوع تصعيدا عسكريا متبادلا بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أطلقت طهران صواريخ باتجاه الكويت والبحرين، عقب ضربات أمريكية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، في واحدة من أعنف موجات التصعيد منذ بدء وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية.

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