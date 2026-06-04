كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام طالب بكلية الشرطة وبرفقته آخر بالاصطدام بشقيقه والتسبب في وفاته بمحافظة بني سويف.

وأوضحت الوزارة أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 مارس الماضي تلقى قسم شرطة بني سويف إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبال شاب متوفى متأثرا بإصابته، وآخر مصاب بسحجات وكدمات متفرقة، إثر تعرضهما لحادث سير بأحد الطرق بدائرة القسم.

وبسؤال المصاب، أفاد بأنه كان يستقل الدراجة النارية بصحبة المتوفى الذي كان يقودها، وأثناء سيرهما اصطدما بإحدى السيارات، ما أدى إلى سقوطهما وإصابته ووفاة مرافقه.

التحريات: الدراجة النارية اصطدمت بالسيارة بسبب السرعة الزائدة

وأضافت التحريات أنه تم تحديد مالك السيارة، وبسؤاله قرر أن نجله، وهو طالب بكلية الشرطة، كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث، وفوجئ بقيام قائد الدراجة النارية بالسير بسرعة زائدة والاصطدام بجانب السيارة، ما أدى إلى سقوطه ومرافقه على الطريق.

وأكد مالك السيارة أن نجله بادر بطلب سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، فيما أيد طالب الشرطة هذه الأقوال خلال التحقيقات.

والد المتوفى يتنازل ويتصالح مع قائد السيارة

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. كما أبدى والد المتوفى تنازله وتصالحه مع قائد السيارة، مؤكدا عدم توجيه أي اتهام له بشأن الواقعة.