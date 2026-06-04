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بالصور- كنز مصري عمره 62 مليون سنة يكشف سر عودة الحياة للأرض بعد الديناصورات

كتب : رامي محمود

12:28 م 04/06/2026 تعديل في 01:06 م
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    إحدى الحفريات المكتشفة_1
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    حفرية الأسماك المكتشفة_4
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    الفريق أثناء العمل في الاكتشاف_2
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    صورة تخيلية للأسماك المكتشف حفرياتها_6
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    حفرية من الحفريات المكتشفة_5
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    موقع الاكتشاف في الصحراء الشرقية_7

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كشف الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات الفقارية ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية (MUVP)، عن تفاصيل نجاح فريق بحثي دولي بقيادته في توثيق موقع حفريات استثنائي بالصحراء الشرقية المصرية يعود تاريخه إلى 62.2 مليون سنة؛ وهو الكشف الذي يزيح الستار عن لغز كيفية تعافي الأرض ونشأة الحياة البحرية الحديثة عقب حادثة الانقراض الكبير التي قضت على الديناصورات.

اكتشاف مقابر جيولوجية مثالية في الصحراء الشرقية

وأكد الدكتور هشام سلام، أن الموقع الأحفوري المكتشف ينتمي إلى مواقع «لاجريشتات» النادرة عالمياً، وهي "مقابر جيولوجية مثالية" تتميز بالحفظ الكامل والدقيق للكائنات القديمة، مشيراً إلى أن الأهمية الكبرى للاكتشاف تكمن في توقيته، إذ يقع بعد أقل من 4ملايين سنة فقط من الانقراض الكبير في نهاية العصر الطباشيري، والذي تسبب في محو 75% من أشكال الحياة على الأرض، وعلى رأسها الديناصورات غير الطائرة.

وفجّر "سلام" مفاجأة علمية تحطم فرضيات استقرت لعقود، كاشفاً أن الفريق البحثي نجح في استخراج المئات من حفريات الأسماك البحرية المكتملة بدرجة استثنائية، من بينها أكثر من 20 نوعاً جديداً تماماً لم تكن معروفة من قبل للبشرية، لافتاً إلى أن أغلب هذه الأسماك تنتمي إلى مجموعة «البركومورفا»، وهي الأجداد الأوائل لأكبر مجموعات الأسماك العظمية التي تعيش في محيطات العالم اليوم، مثل التونة والماكريل وفرس البحر وأسماك القمر.

نتائج الدراسة تفك لغز نشأة الأسماك بعد الديناصورات

وشدد أستاذ الحفريات المصري على أن نتائج الدراسة تثبت أن الأسماك البحرية الحديثة ظهرت وازدهرت بسرعة أكبر بكثير مما كان يعتقده علماء العالم سابقاً، مستغلةً الغياب التام للأسماك المفترسة القديمة التي كانت تسيطر على البحار وأبادها الانقراض، مؤكداً أن البحار الاستوائية القديمة التي كانت تمثلها مصر في تلك الحقبة، كانت هي "نقطة الانطلاق الأولى" والوريث الشرعي لانتشار هذه المجموعات الحديثة في محيطات العالم اليوم.

وأضاف "سلام" أن الموقع يتميز بكونه يمثل بيئة بحرية مفتوحة تعود إلى فترة شهدت ارتفاعاً عالمياً في درجات الحرارة، مما يمنح الدراسة أهمية إضافية لفهم تأثير التغيرات المناخية على تعافي البحار بعد الكوارث الكبرى، موضحاً أن العمل على الدراسة استغرق أكثر من ست سنوات من البحث الميداني الشاق والتحليل المعملي، ضمن تعاون علمي مع جامعة ميشيجان الأمريكية وجامعة لوفان ببلجيكا.

وفي السياق ذاته، حظي هذا الانجاز العلمي بنشر دولي موسع في مجلة Science Advances المرموقة، حيث أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ودعم جانبه الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، هذا النجاح الذي يبرز جودة المخرجات البحثية المصرية وقدرتها على صياغة الفهم الإنساني لتاريخ الأرض، بدعم وتمويل مشترك من الجامعة، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ومؤسسة ناشيونال جيوجرافيك العالمية.

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الصحراء الشرقية المنصورة الأسماك

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