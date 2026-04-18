مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

1 0
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

‎"بدنية واستشفائية".. النادي الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

كتب : يوسف محمد

08:15 م 18/04/2026
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت، تدريباته الجماعية على ملعب التتش، استعدادًا لخوض باقي مباريات الفريق بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة القادمة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، يوم 27 أبريل المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

تفاصيل مران الأهلي الجماعي اليوم

وأدى الفريق تدريبات بدنية واستشفائية متنوعة تحت إشراف الجهاز الفني، قبل أن يؤدي اللاعبين بعض التدريبات الفنية والخططية المتنوعة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بقيادة ياس توروب، حدد الإثنين المقبل لخوض مباراة ودية، لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز طدوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، يحتل حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 46 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة.

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
حكايات الناس

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي
ضبابية قرار واشنطن وطهران تهز الاقتصاد العالمي بين القلق والتعافي
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
"عاش مع الجثة حتى تحللت".. تفاصيل مقتل مُسن على يد عاطل بالإسكندرية
"عاش مع الجثة حتى تحللت".. تفاصيل مقتل مُسن على يد عاطل بالإسكندرية
"كلمة الخطيب على لسانه".. انتماءات أبناء حسن شحاتة
"كلمة الخطيب على لسانه".. انتماءات أبناء حسن شحاتة

