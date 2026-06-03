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17 قضية.. تعرف على المتسببين في إيقاف القيد داخل الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

10:18 م 03/06/2026
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    يانيك فيريرا
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
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    كريستيان جروس
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    جروس مدرب الزمالك
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    فرجاني ساسي
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    فرجاني ساسي مع رامز (1)
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    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز
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    شيكو بانزا
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    صلاح مصدق
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    أحمد الجفالي
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    أحمد الجفالي (5)
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    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك1

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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأربعاء، لإيقاف قيد جديد، لتصبح القضية رقم 17 خلال الفترة الأخيرة، إذ بات الفريق مطالب بسداد أكثر من 6 ملايين دولار.

ايقاف قيد جديد للزمالك بسبب مساعد فيريرا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الزمالك، بسبب المستحقات المالية المتأخرة للمدرب المساعد في جهاز المدير الفني السابق للزمالك يانيك فيريرا.

وقال مصدر لمصراوي، إن إيقاف قيد الزمالك الجديد بسبب قيمة باقي مستحقات مساعد يانيك فيريرا التي تقدر بـ60 ألف دولار.

المتسببين في إيقاف القيد داخل الزمالك

خوسيه جوميز

أندريه بيكي

كريستيان جروس

فرجاني ساسي

نادي أستريلا أمادورا البرتغالي (صفقة شيكو بانزا)

نادى نشارولو البلجيكى (صفقة عدى الدباغ)

نادي نهضة الزمامرة المغربي (صفقة صلاح مصدق)

نادى اوليكساندريا الأوكراني (قضيتن صفقة خوان الفينا)

ابراهيما ندياى

نادي سانت إتيان الفرنسي (صفقة بنتايج)

نادي اتحاد طنجة المغربي (صفقة عبد الحميد معالى)

أحمد الجفالي

يانيك فيريرا

سامسون أكينيولا

بيير باهرلي

يوجوسلاف لازيتش

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الزمالك صلاح مصدق يانيك فيريرا

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