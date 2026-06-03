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إحالة 63 من العاملين بحي العرب ببورسعيد للتحقيق

كتب : طارق الرفاعي

10:45 م 03/06/2026

محافظ بورسعيد خلال جولته

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أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، 63 من العاملين بحي العرب إلى التحقيق، بسبب عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة مستوى الأداء والانضباط داخل الجهات الخدمية.

جولة مفاجئة

جاء ذلك خلال جولة شملت المراكز التكنولوجية بأحياء العرب والزهور والشرق، لمتابعة معدلات الإنجاز بملفات التصالح، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية.

نسب الإنجاز

وتابع محافظ بورسعيد، خلال جولته، معدلات إنجاز طلبات التصالح، واطلع على نسب الأداء وموقف الملفات الجاري التعامل معها، مشددًا على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين دون تأخير.

إحالة للتحقيق

وقرر المحافظ إحالة المختصين بحي العرب و63 من العاملين بالحي إلى التحقيق، بعد رصد عدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية، مؤكدًا ضرورة الانضباط الوظيفي والالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعمل.

طرق الأبواب

في سياق متصل، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف حملات "طرق الأبواب" للوصول إلى المواطنين المتأخرين في سداد مستحقات الوحدات السكنية، وتوعيتهم بالإجراءات المطلوبة، والعمل على تيسير استكمال الإجراءات اللازمة لهم.

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بورسعيد إبراهيم أبو ليمون طلبات التصالح

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