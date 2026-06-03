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أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمشروع محطة رافع مياه "السكة الحديد الجديد" بمركز ومدينة برج العرب، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

محطة حياة كريمة تخدم برج العرب والنجوع

تأتي الجولة للوقوف على آخر مستجدات العمل بالمحطة التي تُعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها لخدمة أكثر من ٣٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة برج العرب والنجوع التابعة لها.

وتفقد المحافظ خزان المحطة الأرضي بسعة 3000 م3 وعنبر الطلمبات النقية الذي يضم 5 طلمبات أفقية، بالإضافة إلى غرفة المحولات واللوحات الكهربائية ومولد الديزل الاحتياطي، فضلًا عن المبنى الإداري الجديد المكون من ثلاثة طوابق سكنية وإدارية لضمان حسن سير العمل والتشغيل.

المحافظ: المشروع نقلة نوعية لسكان برج العرب

وقال عطية، إن المشروع يمثل نقلة نوعية لسكان مركز ومدينة برج العرب وعدد من النجوع الرئيسية مثل "نجع حسنين، ونجع الجزار، ونجع يونس، وطريق السادات، والسجن المركزي الجديد، وغيرها".

وأشار إلى أن المحطة مصممة لخدمة التوسعات المستقبلية لتستوعب حتى 100 ألف نسمة بحلول عام 2050، وهو ما يعكس الرؤية المستقبلية للدولة لضمان استدامة الخدمات الأساسية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندس السيد حسن ريان، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والنائب عبد الله سعداوي راغب، والمهندسة نهى خليفة، رئيس مركز ومدينة برج العرب.