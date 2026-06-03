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مصدر يكشف لمصراوي سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ17

كتب : محمد عبد الهادي

09:14 م 03/06/2026
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وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عقوبة إيقاف قيد جديدة ضد نادي الزمالك لتصبح العقوبة رقم 17 الموقعة عليه.

وتواجد اسم الزمالك في التحديث الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية الموقع عليها عقوبات، وذلك لثلاث فترات قيد.

وأوضح مصدر لمصراوي، أن عقوبة إيقاف القيد الجديدة الموقعة ضد نادي الزمالك، بسبب مساعد المدرب البلجيكي السابق يانيك فيريرا.

مشيرًا أن مساعد يانيك فيريرا له مستحقات تصل لـ 60 ألف دولار، وهي سبب قضية إيقاف القيد الجديدة ضد الزمالك.

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