أعلن نادي الزمالك، اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، عقد وفد من مجلس إدارة النادي اجتماعًا مع هيئة الأوقاف المصرية، لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بأرض النادي في ميت عقبة، وبحث سبل التوصل إلى حلول نهائية للملفات العالقة منذ سنوات.

بيان نادي الزمالك

وأكد النادي، في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض جميع المتطلبات الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية، إلى جانب مناقشة عدد من الحلول والمقترحات التي تستهدف معالجة هذه الملفات بشكل جذري ومستدام، بما يحقق الاستقرار الكامل للنادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البيان أن المناقشات تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بالملف، وأسفرت عن التوصل إلى حلول توافقية مبدئية، ترتكز على الحفاظ على حقوق الدولة المصرية ممثلة في وزارة الأوقاف، وفي الوقت ذاته تحقيق مصلحة نادي الزمالك وضمان استقراره على المستويين الحالي والمستقبلي.

وأوضح الزمالك أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة البدء في دراسة الجوانب الفنية والقانونية والاستثمارية المتعلقة بهذه الحلول، تمهيدًا للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة واعتمادها رسميًا.

واختتم النادي بيانه بتوجيه الشكر إلى هيئة الأوقاف المصرية، مثمنًا ما أبدته من تعاون ومرونة في مناقشة الحلول المطروحة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المستدام للنادي، والحفاظ على حقوق الوقف، وصون مصالح نادي الزمالك وأعضائه وجماهيره.