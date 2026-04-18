دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

‎"اجتماع توروب وفقرات بدنية".. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

كتب : يوسف محمد

12:16 ص 18/04/2026
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز في الدوري المصري "دوري نايل".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، يوم الخميس الماضي الموافق 16 أبريل الجاري، بعد انتهاء الراحلة التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على سموحة بالدوري.

تفاصيل مران الأهلي الجماعي أمس الجمعة

وبدأ الفريق المران ببعض التدريبات البدنية المتنوعة في الجيم، قبل أن يعقد المدير الفني ياس محاضرة فنية مع اللاعبين، قبل التوجه لخوض بعض التدريبات الفنية والخططية.

وخاض الفريق تدريبات فنية متنوعة على ملعب التتش، قبل أن يختتم الفريق تدريباته بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ومحمد سيحا، تدريبات بدنية وفنية منفردة تحت قيادة مدرب الحراس بالفريق كاي ستيفانس على هامش المران الجماعي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة بمرحلة تحديد البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

