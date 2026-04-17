أول تعليق من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية

أعلن طارق حامد لاعب نادي الزمالك ومنتتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي اليوم، بعد مسيرة مليئة بالإنجازات في الملاعب.

واتخذ حامد قرار الاعتزال وسط جماهير نادي الزمالك، حيث أعلن القرار داخل الملعب، بعد نهاية مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد بالكونفدرالية، الذي حرص حامد على متابعتها لدعم لاعبي الفارس الأبيض.

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة.

طارق حامد وتحية جماهير الزمالك

وحرص حامد على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد ودعم لاعبي الفريق في مباراة اليوم، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونجح الفارس الأبيض التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب على الفريق الجزائري بهدف دون مقابل.

واستقبلت جماهير نادي الزمالك نجم الفريق السابق بشكل مختلف، حيث نزل حامد إلى أرضية الملعب عقب نهاية المباراة، وسط هتافات قوية من جماهير الزمالك له.

وظهر حامد مرتديا قميص نادي الزمالك، الذي يحمل رقم 3 وهو الرقم الذي كان يرتديه نجم الوسط، مع الفارس الأبيض خلال فترة تواجده في صفوف الفريق.

ورددت جماهير الأبيض هتاف خاص لطارق حامد، حيث رددت هتاف: "ابن النادي أهو".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز، يوم 23 أبريل المقبل في إطار منافسات، الجولة الثالثة بمرحلة تحديد البطل ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم 23 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

ترتيب الزمالك في بطولة الدوري

ويحتل نادي الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 46 نقطة جمعهم من 21 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

"بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

شيكابالا وميدو يدعمان نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية