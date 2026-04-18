دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

فرجاني ساسي يحتفل بتأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

03:00 ص 18/04/2026

فرجاني ساسي

تفاعل فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك السابق والغرافة القطري الحالي، مع تأهل الفارس الأبيض إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي 2025-2026.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التأهل لنهائي الكونفدرالية، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة.

نتيجة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وحقق نادي الزمالك الفوز في مباراة الذهاب على حساب نادي شباب بلوزداد، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "نيلسون مانديلا" في الجزائر.

وعلى الجانب الآخر حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام شباب بلوزداد اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فرجاني ساسي يتفاعل مع تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ونشر فرجاني ساسي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة خلال متابعته مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد ووضع عليها رمز تعبيري قبل أبيض، بالإضافة إلى السهم الذي يرمز لشعار الفارس الأبيض.

ويطمح نادي الزمالك في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، عقب التتويج باللقب عامي 2019 و2024.

أقرأ أيضًا:

صراع الأستاذ والتلميذ.. قمة بين مانشستر سيتي وأرسنال تشعل سباق لقب الدوري الإنجليزي

‎"اجتماع توروب وفقرات بدنية".. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رئيس البرلمان الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز حال استمرار الحصار الأمريكي
شئون عربية و دولية

رئيس البرلمان الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز حال استمرار الحصار الأمريكي
أديب: واقعة خطف طفلة الحسين تكشف خطورة المنقبات في الأماكن العامة
أخبار مصر

أديب: واقعة خطف طفلة الحسين تكشف خطورة المنقبات في الأماكن العامة
الخارجية السعودية تكشف تفاصيل اجتماع أنطاليا الرباعي بشأن المستجدات الإقليمية
شئون عربية و دولية

الخارجية السعودية تكشف تفاصيل اجتماع أنطاليا الرباعي بشأن المستجدات الإقليمية
استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة
نصائح طبية

استشاري تغذية يحذر من السمنة بعد الأربعين: تفتح باب الأمراض المزمنة
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة
حكايات الناس

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة

إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل