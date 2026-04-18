فرجاني ساسي يحتفل بتأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية

تفاعل فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك السابق والغرافة القطري الحالي، مع تأهل الفارس الأبيض إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الحالي 2025-2026.

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التأهل لنهائي الكونفدرالية، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة.

نتيجة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية 2025-2026، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وحقق نادي الزمالك الفوز في مباراة الذهاب على حساب نادي شباب بلوزداد، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "نيلسون مانديلا" في الجزائر.

وعلى الجانب الآخر حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام شباب بلوزداد اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

فرجاني ساسي يتفاعل مع تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ونشر فرجاني ساسي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة خلال متابعته مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد ووضع عليها رمز تعبيري قبل أبيض، بالإضافة إلى السهم الذي يرمز لشعار الفارس الأبيض.

ويطمح نادي الزمالك في التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، عقب التتويج باللقب عامي 2019 و2024.

