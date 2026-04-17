يستعد طارق حامد نجم نادي الزمالك والكرة المصري السابق، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي منذ ساعات قليلة، من العمل داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأعلن طارق حامد منذ ساعات قليلة، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات سواء مع نادي الزمالك أو المنتخب الوطني.

حقيقة تولي طارق حامد منصب داخل الزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "طارق حامد مرشح لشغل منصب داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إعلان اعتزاله كرة القدم رسميا اليوم الجمعة 17 أبريل".

اعتزال طارق حامد كرة القدم بشكل نهائي

وكان حامد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا، اليوم داخل ستاد القاهرة الدولي ووسط جماهير نادي الزمالك، الذي حرصت على تحية اللاعب بشكل كبير، لما قدمه مع الفريق خلال تواجده في صفوف الأبيض قبل الاعتزال.

وحظى طارق حامد بتكريم خاص من جماهير الزمالك، التي هتفت باسم اللاعب اليوم، عقب نهاية مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد، بالإضافة إلى رفع لافتة تحمل رسالة خاصة للاعب جاء كالتالي: "في الملعب فارس ومحارب، شكرا طارق حامد".

أرقام طارق حامد مع الزمالك

ويعد حامد أحد أبرز نجوم كرة القدم، الذين لعبوا في صفوف الفارس الأبيض، حيث انضم للفريق في سبتمبر من عام 2014 قادما من فريق سموحة، واستمر رفقة الأبيض حتى يوليو 2022.

وخلال 8 سنوات قضاها حامد داخل جدران القلعة البيضاء، تمكن من تحقيق الكثير من الألقاب والإنجازات، حيث خاض مع الفريق 292 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

وتوج حامد مع الأبيض بـ12 لقبا، بواقع التتويج بـ5 ألقاب لبطولة كأس مصر، 3 ألقاب لبطولة الدوري المصري، لقبين لبطولة السوبر المصري ولقب وحيد لكلا من كأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.

أقرأ أيضًا:

"قبل مواجهة بيراميدز".. الأهلي يعلن خوض مباراة ودية يوم الإثنين المقبل

كم يحصد الزمالك ماديا بعد التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية؟



