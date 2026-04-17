أطلق جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، رفقة السفير الإمارتي في مصر، حمد عبيد الزعابي، شارة بدء فعاليات سباق FACE Charity Run، اليوم الجمعة بمنطقة Uptown Cairo، بمشاركة 1000 مشارك من مختلف الفئات العمرية.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل يشارك السفير الإماراتي مارثون رياضي خيري

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الفعالية تأتي في إطار التكامل والتقارب المصري الإماراتي على مختلف المستويات، سواء السياسي أو الشعبي والإنساني.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن الرياضة تعتبر جسرًا مهما في تعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب، وهو ما يبرز في مثل هذه الفعاليات التي تقوم على أساس إنساني نبيل وهو دعم الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.

مارثون رياضي لتنشيط السياحة

وأوضح نبيل، أن تنظيم المارثون يسعى إلى تنشيط السياحة وتعزيز مكانة مصر باعتبارها جهة جاذبة لتنظيم الفعاليات الدولية ونشر ثقافة الممارسة الرياضية وترسيخ دورها في التنمية المجتمعية والإنسانية.

