مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

0 0
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

- -
20:45

تولوز

إعلان

وزير الشباب والرياضة يطلق فعاليات مارثون رياضي خيري بمشاركة السفير الإماراتي

كتب : وائل توفيق

06:29 م 17/04/2026

وزير الشباب والرياضة يشارك السفير الإماراتي مارثون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، رفقة السفير الإمارتي في مصر، حمد عبيد الزعابي، شارة بدء فعاليات سباق FACE Charity Run، اليوم الجمعة بمنطقة Uptown Cairo، بمشاركة 1000 مشارك من مختلف الفئات العمرية.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل يشارك السفير الإماراتي مارثون رياضي خيري

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الفعالية تأتي في إطار التكامل والتقارب المصري الإماراتي على مختلف المستويات، سواء السياسي أو الشعبي والإنساني.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن الرياضة تعتبر جسرًا مهما في تعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب، وهو ما يبرز في مثل هذه الفعاليات التي تقوم على أساس إنساني نبيل وهو دعم الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.

مارثون رياضي لتنشيط السياحة

وأوضح نبيل، أن تنظيم المارثون يسعى إلى تنشيط السياحة وتعزيز مكانة مصر باعتبارها جهة جاذبة لتنظيم الفعاليات الدولية ونشر ثقافة الممارسة الرياضية وترسيخ دورها في التنمية المجتمعية والإنسانية.

اقرأ أيضًا:

شيكابالا وميدو يدعمان نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل الإمارات مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اختيارها سفيرة لدار أزياء عالمية.. صور لأجمل إطلالات ياسمينا العبد
ياسمين عبدالعزيز تبرز إطلالتها بزفاف ابنة السعدي..وتعلق: "عاصفة شيماء وصلت"-
رفض وفد فلسطيني.. قرار مفاجئ يهز اجتماع الفيفا في كندا قبل كأس العالم 2026
ترامب يعلن عن اجتماع مرتقب مع إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع
الحرس الثوري: عبور السفن العسكرية في مضيق هرمز لا يزال محظورًا
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان