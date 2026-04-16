يمكن أن يحسم بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء يوم الجمعة 1 مايو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وبعد انتهاء مباراة القمة، سيتبقى جولتين فقط على نهاية الموسم، إذ يواجه الزمالك سموحة وسيراميكا كليوباترا، فيما يواجه الأهلي إنبي والمصري البورسعيدي.

الموقف الحالي في الدوري المصري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ46 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز والأهلي، في المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.

وقبل القمة يواجه الزمالك بيراميدز وإنبي، فيما يصطدم الأهلي ببيرميدز، إذ لم يلعب "باي" الأبيض في الجولة الثانية، بينما يغيب الأحمر عن الجولة الثالثة المقبلة.

ويمتلك الزمالك فرصة كبيرة للاقتراب من درع الدوري المصري في مباراة القمة، ففي حالة فوزه في المباراتين المقبلتين ضد بيراميدز وإنبي مع هزيمة الأهلي من بيراميدز، مع هزيمة بيراميدز من إنبي في يوم مباراة القمة، في هذه الحالة يتصدر الزمالك بـ52 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي، و5 نقاط عن بيراميدز.

وهكذا ينتظر الزمالك هزيمة بيراميدز في مباراة من مبارياته الثلاث المتبقية، سيراميكا كليوباترا وزد وسموحة، سيحسم اللقب، حتى إذا خسر المباراتين المتبقيتين.

ومن جانبه، يمتلك بيراميدز فرصة هو الآخر لحسم اللقب في يوم مباراة القمة، وذلك في حالة فوزه على الأهلي والزمالك وإنبي، عندها يصل رصيده إلى النقطة 53 في الصدارة، بشرط هزيمة الزمالك من بيراميدز، في هذا الحال يتصدر بيراميدز بـ53 نقطة والزمالك وصيف بـ46 والأهلي ثالث بـ44.

ويترقب الأهلي سقوط الزمالك وبيراميدز قبل لقاء القمة المرتقب، إذ في حالة فوزه على بيراميدز وتعادل مع الزمالك مع بيراميدز وخسارته الثنائي من إنبي، سيتصدر الأهلي بـ47 نقطة، ويحل الزمالك وصيف بنفس عدد النقاط وبيراميدز ثالث بـ45 نقطة.

