الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 2
15:00

الداخلية

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
15:00

مالية كفر الزيات

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

1 1
15:00

ديروط

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

1 1
15:00

المصرية للاتصالات

صلاح سليمان: الزمالك المرشح الأول للدوري.. وبيراميدز لا يمتلك دوافع

كتب : محمد خيري

04:39 م 16/04/2026

نادي الزمالك

أكد صلاح سليمان نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق نادي الزمالك يُعد المرشح الأبرز للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن بيراميدز يفتقد للدوافع الكافية للمنافسة بقوة.

وفي تصريحات إذاعية عبر برنامج يقدمه الإعلامي كريم رمزي على “ميجا إف إم”، شدد سليمان على أهمية مواجهة الزمالك أمام شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أنها مباراة صعبة رغم الأداء الجيد الذي قدمه الفريق الأبيض في لقاء الذهاب.

وأضاف أن لاعبي شباب بلوزداد يمتلكون إمكانيات فنية مميزة، ما يتطلب من الزمالك الحذر والتركيز خلال مواجهة العودة.

وأشاد سليمان بالمدير الفني للفريق، معتمد جمال، مؤكدًا أنه نجح في إدارة الفريق بشكل مميز حتى الآن، خاصة على المستوى النفسي، حيث تمكن من رفع معنويات اللاعبين وخلق حالة من الاستقرار داخل الفريق.

الزمالك المرشح الأول للفوز بالدوري

وأوضح أن معتمد جمال وضع “خطوطًا حمراء” داخل الفريق، وأسهم في تحسين الأداء العام، ما يجعله جديرًا بالاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الزمالك تمثل عنصر الدعم الأهم للفريق، معتبرًا أن الأبيض يأتي في صدارة المرشحين لحصد لقب الدوري، يليه النادي الأهلي، في ظل تراجع دوافع فريق بيراميدز.

الزمالك الدوري المصري شباب بلوزداد الكونفدرالية

