أكد سليم سبع، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، جاهزية فريقه لمواجهة نادي الزمالك، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها غدًا الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأوضح مدرب شباب بلوزداد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن فريقه يدخل اللقاء بهدف تعويض خسارة الذهاب، مشيرًا إلى أن المواجهة تمثل “الشوط الثاني” من الصراع على بطاقة التأهل إلى النهائي.

وأضاف أن لاعبي الفريق معتادون على خوض مباريات تحت ضغط جماهيري كبير، مؤكدًا عدم وجود أي قلق من الحضور الجماهيري المتوقع لجماهير الزمالك، بل على العكس يسعى الفريق إلى استغلال هذا الضغط وتحويله إلى دافع إيجابي داخل الملعب.

نسعى لتحقيق الفوز في القاهرة

وأشار سليم سبع إلى أن فريقه قدم أداءً جيدًا في مباراة الذهاب، خاصة في شوطها الثاني، معتبرًا أن إلغاء أحد الأهداف كان قرارًا غير موفق من وجهة نظره، على حد تعبيره.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على اكتمال جاهزية جميع اللاعبين، وتركيز الفريق الكامل على تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تقوده إلى المباراة النهائية في البطولة القارية.

وحقق فريق نادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد نيلسون مانديلا، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.