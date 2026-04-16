قالت رئاسة مدغشقر خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إنه تم إحباط محاولة اغتيال استهدفت رئيس مدغشقر مايكل راندريانيرينا، وذلك بعد تحليق طائرات مسيّرة حرارية فوق مقر إقامته.

اغتيال بطائرات مسيرة

ووفقًا لمدير الاتصال في الرئاسة، هاري لوران راهاجاسون، فقد حلّقت خمس طائرات مسيّرة متطورة مزودة بتقنية التصوير الحراري فوق مقر إقامة الرئيس وعائلته خلال الليلة من الأحد إلى الإثنين.

وأوضح أن هذه الطائرات، القادرة على كشف ما داخل المباني، استُخدمت في عمليات مراقبة بهدف تحديد الهدف في إطار محاولة اغتيال. غير أنه تم رصدها وتعطيلها بفضل نظام مضاد للطائرات المسيّرة مثبت في مقر إقامة الرئيس.

كما أضاف راهاجاسون أن مخططًا آخر لإحراق مقر الجمعية الوطنية، كان مقررًا يوم السبت، قد تم إحباطه أيضًا.