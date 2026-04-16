تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى السفير رمزي عز الدين رمزي؛ بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون السياسية، راجيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا الاختيار يعكس ثقة القيادة السياسية في الكفاءات الوطنية المتميزة، التي تمتلك خبرات واسعة في العمل الدبلوماسي والسياسي، وقادرة على الإسهام بفاعلية في دعم مسارات العمل الوطني، ومواكبة التحديات الإقليمية والدولية.

وزير الأوقاف يشهد ختام المسابقة الوطنية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بالفلبين