اندلع حريق داخل مصنع صابون أسفل أحد العقارات السكنية بمنطقة باسوس التابعة لمحافظة القليوبية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة.

تحرك عاجل من الحماية المدنية والإسعاف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بنشوب الحريق بطريق القناطر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

إصابة 5 أشخاص ونقلهم للمستشفى

وبالفحص، تبين اندلاع النيران داخل المصنع، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

السيطرة على الحريق قبل امتداده

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، مع تنفيذ أعمال التبريد بموقع الحادث لمنع تجدد النيران.

تحرير محضر وبدء التحقيقات

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لبدء التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.