إصابة سيدة باختناق في حريق مزرعة نخيل بالعوينة بالوادي الجديد (صور)

كتب : محمد الباريسي

06:06 م 16/04/2026
    اطفاء الوادي الجديد تبرد حريق مزرعة نخيل العوينة
    الدفع بـ13 سيارة إطفاء لاخماد حريق العوينة
    قوات الحماية المدنية تواصل اعمال تبريد حريق العوينة
    اعمال تبريد حريق مزرعة نخيل بقرية العوينة بمركز الداخلة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، على حريق العوينة الذي اندلع داخل مزرعة نخيل بقرية العوينة التابعة لمركز الداخلة، وذلك بعد الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية والحظائر المجاورة.

متابعة لحظية من قيادات المحافظة

وأكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، تأمين موقع الحريق بالكامل مع استمرار أعمال التبريد، مشيرة إلى متابعة تطورات الموقف لحظة بلحظة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

إصابة سيدة باختناق ونقلها للمستشفى

وأسفر الحريق عن إصابة سيدة بحالة اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، وتدعى هبة أم سعد، 32 عامًا، ومقيمة بقرية العوينة بمركز الداخلة، حيث جرى نقلها إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تتحسن حالتها الصحية.

الدفع بـ13 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

وشهدت الساعات الأولى من التعامل مع الحادث الدفع بـ13 سيارة إطفاء في تحرك عاجل من الحماية المدنية، بهدف السيطرة على النيران وحماية الممتلكات القريبة من موقع البلاغ.

تلفيات في 6 أفدنة دون خسائر بشرية

وأوضحت المحافظة أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل غير المثمرة على مساحة تُقدّر بنحو 6 أفدنة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو نفوق للثروة الحيوانية القريبة من الموقع.

استمرار أعمال التبريد ومنع تجدد النيران

ونجحت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمركز الداخلة في محاصرة ألسنة اللهب سريعًا، وتواصل حاليًا أعمال التبريد تحسبًا لعدم تجدد الحريق مرة أخرى.

حرائق متكررة لمزارع النخيل بالواحات

وتشهد مناطق مزارع النخيل بمركز الداخلة بين الحين والآخر حرائق مشابهة، وسط تحذيرات من خطورة ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح، خاصة في المناطق الزراعية المعتمدة على أشجار النخيل كمصدر دخل رئيسي.

الوادي الجديد حريق مزرعة مركز الداخلة حريق العوينة

