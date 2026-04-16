كيف يفكر الأهلي لإعادة هيكلة لجنة الاسكاوتنج؟.. مصدر يكشف لمصراوي

أسفر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي أقيم أمس الخميس، عن الاستقرار على الاستعانة بنجوم أفارقة سابقين، ضمن لجنة الاسكاوتنج الجديدة، استعدادا للموسم المقبل.

شؤون الكرة في النادي الأهلي

يتولى الثنائي ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ عوض مجلس إدارة النادي، مهمة الإشراف العام على شؤون كرة القدم.

اجتماع النادي الأهلي

قال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "اجتماع عبد الحفيظ وياسين منصور شهد تناول أسماء للجنة الاسكاوتنج الجديد، وهناك تفكير في لاعبين أفارقة سابقين بالتحديد من غانا وأنجولا وتونس".

وأضاف المصدر: "هناك عدة اجتماعات مقبلة بين سيد عبد الحفيظ وياسين منصور مع مرشحين للجنة الاسكاوتنج، خلال الأيام المقبلة".

