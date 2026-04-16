الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

دوري القسم الثاني-أ

القناة

0 1
15:00

الداخلية

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 0
15:00

مالية كفر الزيات

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

1 0
15:00

ديروط

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

0 1
15:00

المصرية للاتصالات

كيف يفكر الأهلي لإعادة هيكلة لجنة الاسكاوتنج؟.. مصدر يكشف لمصراوي

كتب : مصراوي

03:00 م 16/04/2026

شعار النادي الأهلي

أسفر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي أقيم أمس الخميس، عن الاستقرار على الاستعانة بنجوم أفارقة سابقين، ضمن لجنة الاسكاوتنج الجديدة، استعدادا للموسم المقبل.

شؤون الكرة في النادي الأهلي

يتولى الثنائي ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ عوض مجلس إدارة النادي، مهمة الإشراف العام على شؤون كرة القدم.

اجتماع النادي الأهلي

قال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "اجتماع عبد الحفيظ وياسين منصور شهد تناول أسماء للجنة الاسكاوتنج الجديد، وهناك تفكير في لاعبين أفارقة سابقين بالتحديد من غانا وأنجولا وتونس".

وأضاف المصدر: "هناك عدة اجتماعات مقبلة بين سيد عبد الحفيظ وياسين منصور مع مرشحين للجنة الاسكاوتنج، خلال الأيام المقبلة".

ضياء رشوان: الحكومة لديها نية لإصدار قانون حرية تداول المعلومات
التحقيقات تكشف مفاجأة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
هآرتس: بدء هدنة بين إسرائيل ولبنان في السابعة مساء
كشك «رجب» يشعل الجدل في الإسماعيلية.. حريق متعمد يكشف الملابسات ورد حاسم
