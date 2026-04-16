كشف محمد رائف رئيس النادي الإسماعيلي، عن قراره بشأن الانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل صراع الفريق الكروي على مراكز الهبوط.

تصريح مثير من رئيس الإسماعيلي

وقال رائف في تصريحات تلفزيونية إن جميع السيناريوهات مطروحة أمام النادي خلال الفترة الحالية بما في ذلك خيار الانسحاب من الدوري، مشدداً على أن الإدارة لن تتعجل اتخاذ القرار النهائي وستعلن موقفها عقب صدور بيان رسمي بعد دراسة شاملة للوضع.

وأضاف رئيس الإسماعيلي أن قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي لم يكن مرتبطاً بالنادي نافياً ما يتم تداوله في هذا الشأن، ومؤكداً انتظار إدارة النادي لرد الجهات المختصة بشأن مطالبها المتعلقة بتحقيق العدالة التحكيمية.

رئيس الإسماعيلي يفتح ملف الأزمات التحكيمية

كما تساءل رائف عن غياب التنسيق مع النادي الأهلي في ملف الأزمات التحكيمية، موضحاً في الوقت نفسه أن الإسماعيلي منفتح على التعاون مع جميع الأطراف بما يخدم مصلحة الكرة المصرية إلى جانب ترحيب النادي بدخول استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات رئيس الإسماعيلي عن صعود القناة

وأعرب رئيس الإسماعيلي عن سعادته بصعود نادي القناة إلى الدوري الممتاز، معتبراً أن وجود ثلاثة أندية من منطقة القناة في المسابقة يعد أمراً إيجابياً ومشرفاً.

واختتم تصريحاته بالكشف عن دراسة فكرة الدمج، مؤكداً أنه يتمنى تنفيذها بداية من الموسم الجديد.

