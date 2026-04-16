كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بأداء حركات استعراضية والرقص، مع إشهار أسلحة بيضاء بأحد شوارع القاهرة.

فيديو يوثق استعراض أسلحة بيضاء خلال احتفالات الربيع

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، حيث تبين أنهم قاموا بتلك الأفعال أثناء تواجدهم بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وذلك خلال احتفالات أعياد الربيع.

ضبط المتهمين في استعراض أسلحة بيضاء خلال احتفالات الربيع

وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة البيضاء التي ظهرت خلال الفيديو، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.