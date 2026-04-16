احتراق محتويات مخزن أدوات منزلية في حريق داخل مول تجاري بأسيوط

كتب : محمود عجمي

02:57 ص 16/04/2026

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن أدوات منزلية يقع بالطابق الثالث بأحد المولات التجارية بوسط البلد في شارع 23 يوليو بحي غرب، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

إخطار أمني بالواقعة

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أدوات منزلية بأحد المولات التجارية بنطاق حي غرب مدينة أسيوط.

المعاينة الأولية وأسباب الحريق

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مخزن أدوات منزلية بالدور الثالث بالمول، مشيرة إلى أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال غير معلومة حتى الآن، فيما أسفر الحادث عن احتراق محتويات المخزن بالكامل.

أعمال التبريد والإجراءات القانونية

وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد بموقع الحادث لمنع تجدد النيران، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

