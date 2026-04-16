بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة أسيوط ومحافظة الوادي الجديد، خطوات التوسع في إنشاء مراكز تقييم فرعية بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار تطوير منظومة المسابقات الحكومية وتيسير إجراءات التقديم على المواطنين.

توسع جغرافي في مراكز التقييم لتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين

أوضح "الجهاز" في بيان له، أنه تم إتاحة مركزين جديدين للتقييم؛ الأول بمحافظة الوادي الجديد بمقر مركز التطوير الإداري، والثاني بمحافظة أسيوط بمقر جامعة أسيوط، على أن يستمر العمل خلال الفترة المقبلة على إتاحة مراكز إضافية في محافظات أخرى، بما يساهم في تخفيف الأعباء على المتقدمين وتقليل مشقة الانتقال، وضمان إتاحة فرص التقديم بشكل أكثر عدالة وانتشارًا جغرافيًا.

الحكومة تطلق تطويرًا شاملًا لمنظومة المسابقات الوظيفية

قام الجهاز في سياق متصل، بإطلاق نسخة مطورة من بوابة الوظائف الحكومية، تتضمن نظامًا جديدًا للتقديم يعتمد على تسجيل البيانات الأساسية باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى رفع مستندات إلكترونيًا، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات أمام المتقدمين.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم أصول المستندات المطلوبة يوم الامتحان، حيث تُراجع بشكل دقيق للتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة، وفي حال استيفائها يُسمح للمتقدم بدخول الامتحان، بينما لا يُسمح بالدخول في حالة عدم المطابقة.

حاتم نبيل: تحديثات جديدة لضمان الشفافية ودقة بيانات المتقدمين

أكد المهندس حاتم نبيل، أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتستهدف تقليل فرص الخطأ في إدخال البيانات أو إرفاق المستندات، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وضمان دقة وكفاءة منظومة التقييم.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار العمل على تطوير منظومة المسابقات الحكومية بشكل مستدام، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

اقرأ أيضًا:

استعلم الآن.. رابط نتيجة تظلمات 1000 عامل مسجد و7576 معلم قرآن

رابط الاستعلام عن نتائج عدد من مسابقات الوظائف الحكومية بعد إتاحتها رسميًا