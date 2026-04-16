ترامب يُعلق مجددًا عن إنهاء حرب إيران.. ماذا قال؟

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال عشاء خاص مع ملك وملكة هولندا ومسؤولين آخرين من البلد ذاته، بتعليقات عن حرب إيران، مبديا رغبته في إنهائها سريعا.

أوضح ترامب لضيوفه داخل البيت الأبيض، أن السبيل الوحيد لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات هو زيادة الضغط، وفقا لما قاله مسؤولون مطلعون على تفاصيل العشاء لصحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء.

كانت الحكومة الهولندية رفضت مساعدة ترامب في فرض حصار على الموانئ الإيرانية، واصفة إياه بأنه مقلق وتصعيد فوق تصعيد.

كان رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن، الذي استغل زيارة الملك والملكة للحصول على دعوة من أجل التحدث مع ترامب، أبلغ الرئيس الأمريكي أن الحلفاء الأوروبيين سيشكلون تحالفا دوليا للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، لكن بعد انتهاء القتال.

قال جيتن للصحفيين لاحقا: "نتفق على الاختلاف"، مضيفا أن العشاء كان قصيرا جدا لإقناع بعضنا البعض، لكنه كان كافيا لفهم مواقف كل طرف بشكل أفضل.

كشف العشاء عن المعضلة التي تواجه ترامب في سعيه لتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران، حتى مع إعلانه أن الحرب "على وشك الانتهاء".

بينما صرح الرئيس الأمريكي أنه سيعلن عن دول أخرى ستشارك في الحصار، لم تتقدم أي دولة، بل رفضت بلدان كثيرة بشكل قاطع، وبعد مرور أيام لم تظهر قائمة الدول المشاركة الموعودة.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "يتم تنفيذ الحصار على أكمل وجه من دون مساعدة دول أخرى، لأن لدينا أقوى أسطول بحري في العالم، بينما الأسطول الإيراني في قاع البحر".

ومؤخرا صرح ترامب لصحيفة "نيويورك بوست"، أن المسؤولين الأمريكيين يمكنهم العودة فورا إلى باكستان لاستئناف المحادثات مع الإيرانيين، لكن لم يتم وضع أي خطط زمنية مؤكدة حتى الآن.

عندما جرت الجولة الأولى من المحادثات السبت الماضي، قال ترامب: "إنه غير متهم بها، لأن الولايات المتحدة قد انتصرت بالفعل في الحرب".

ويريد ترامب من إيران تسليم اليورانيوم المخصب والالتزام بتجميد التخصيب لمدة لا تقل عن 20 عاما، بينما ردت طهران بعرض تجميد إنتاج اليورانيوم المخصب لمدة 5 سنوات، لكنها تصر على الاحتفاظ به داخل البلاد.

وأبلغ ترامب مساعديه أنه مرتاح لاستمرار الحصار مهما طال الأمر، لكنه يقول أيضا إنه يعتقد أن إيران قريبة من التوصل إلى اتفاق.

قال مسؤول عسكري أمريكي بارز، إن البحرية الأمريكية قادرة على مواصلة الحصار إلى أجل غير مسمى.

مع ذلك، هناك مخاوف في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" من أن يؤدي الحصار المطول إلى إجهاد السفن الحربية، وإضعاف الوجود الأمريكي بمناطق أخرى تشتد فيها الحاجة إلى القوة البحرية، مثل المحيط الهادئ.

ويشارك في المهمة أكثر من 10 آلاف بحار ومشاة بحرية وطيار أمريكي، بالإضافة إلى أكثر من 12 سفينة حربية وطائرة، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، وفقا لسكاي نيوز.