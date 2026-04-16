

وكالات

تتجه الولايات المتحدة وإيران نحو عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة خلال الأيام المقبلة، قبل انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت، وفق ما أفاد به مسؤولون في الإدارة الأمريكية.

بحسب ما نقلته شبكة "ABC News"، عن مسؤولين في البيت الأبيض، فإن الاتصالات بين الجانبين مستمرة بوتيرة منتظمة منذ انتهاء الجولة الأولى من المحادثات، إذ تتم عبر قنوات غير مباشرة بشكل أساسي، إلى جانب بعض الاتصالات المباشرة بين فرق التفاوض.

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن الهدف الحالي يتمثل في دفع الطرفين إلى حافة اتفاق شامل يمكن البناء عليه في جولة لاحقة من المحادثات المباشرة، بحيث يتم إغلاق القضايا الكبرى سياسيا، على أن تُترك التفاصيل الفنية للتفاوض في مرحلة لاحقة.

ويعكس هذا النهج، وفق المصادر، محاولة أمريكية لتسريع المسار السياسي دون انتظار اكتمال التفاهمات التقنية، التي قد تستغرق وقتا أطول، ما قد يستدعي لاحقا تمديد وقف إطلاق النار المؤقت إذا اقتضت الحاجة.

وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأمريكية تتوقع عقد لقاء مباشر جديد بين الطرفين قبل انتهاء الهدنة الحالية، في محاولة لتثبيت التقدم المحقق وتحويله إلى إطار تفاوضي أكثر استقرارا.

ورغم هذا التفاؤل الحذر، لم يحسم بعد موعد الجولة المقبلة أو مكانها النهائي، في ظل استمرار المشاورات اللوجستية والدبلوماسية بين الأطراف المعنية.

وأشار المسؤولون إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، يواصلون الانخراط في مجريات التفاوض، إلا أنه لم يحسم بعد ما إذا كانوا جميعا سيشاركون في الجولة المقبلة من المحادثات المباشرة، وفقا لروسيا اليوم.