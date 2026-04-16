أكسيوس: اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر انتهاء دون قرار بشأن لبنان

كتب : وكالات

01:47 ص 16/04/2026

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

نقل مراسل أكسيوس الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين، أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهى دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

نقل مراسل أكسيوس الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين، أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهى دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

معاريف: تفاهمات بين نتنياهو وترامب بشأن لبنان

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن مصادر إسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا الأسبوع الماضي على فكرة وقف إطلاق النار وبدء محادثات مع لبنان.

وأضافت المصادر الإسرائيلية، أن التفاهمات بين نتنياهو وترامب لم تقتصر على مجرد هدنة مؤقتة، بل شملت عملية أوسع نطاقا.

منح إسرائيل فسحة زمنية لاستكمال هجماتها ضد حزب الله

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن من بين هذه التفاهمات منح إسرائيل فسحة زمنية لاستكمال هجماتها ضد حزب الله.

فيديو قد يعجبك



هل ينسحب الإسماعيلي من الدوري المصري؟.. رئيس النادي يجيب
رياضة محلية

هل ينسحب الإسماعيلي من الدوري المصري؟.. رئيس النادي يجيب
نرمين الفقي بـ"جامبسوت" ومي سليم أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

نرمين الفقي بـ"جامبسوت" ومي سليم أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
تدهور الرؤية إلى أقل 1000 متر.. الأرصاد: رياح ورمال وأتربة على هذه المناطق
أخبار مصر

تدهور الرؤية إلى أقل 1000 متر.. الأرصاد: رياح ورمال وأتربة على هذه المناطق
بعد أزمته مع الأهلي.. أبرز المعلومات عن الحكم الدولي محمود وفا؟
رياضة محلية

بعد أزمته مع الأهلي.. أبرز المعلومات عن الحكم الدولي محمود وفا؟
