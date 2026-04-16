نقل مراسل أكسيوس الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين، أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر انتهى دون اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان.

معاريف: تفاهمات بين نتنياهو وترامب بشأن لبنان

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن مصادر إسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا الأسبوع الماضي على فكرة وقف إطلاق النار وبدء محادثات مع لبنان.

وأضافت المصادر الإسرائيلية، أن التفاهمات بين نتنياهو وترامب لم تقتصر على مجرد هدنة مؤقتة، بل شملت عملية أوسع نطاقا.

منح إسرائيل فسحة زمنية لاستكمال هجماتها ضد حزب الله

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن من بين هذه التفاهمات منح إسرائيل فسحة زمنية لاستكمال هجماتها ضد حزب الله.