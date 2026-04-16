مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم 3 سيارات على الصحراوي الغربي بأسيوط

كتب : محمود عجمي

02:54 ص 16/04/2026

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث تصادم ثلاث سيارات على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية مير التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

تفاصيل حادث تصادم 3 سيارات على الصحراوي الغربي


وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، ووجود حالة وفاة ومصاب بموقع البلاغ.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وقوع التصادم بين السيارة الأولى رقم (1438 أ م ر / 183 ق أ ج)، قيادة أحمد م.م.د (43 عامًا) والذي أصيب بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقله وجارٍ تحويله إلى مستشفى منفلوط المركزي.


وتبين أن السيارة الثانية رقم (3918 ب ص / 6789 ط ج) أسفر الحادث عن وفاة أحمد هـ.ع.ع (21 عامًا)، بينما كانت السيارة الثالثة رقم (8534 هـ ب م / 9827 هـ أ ف) متوقفة على جانب الطريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أثناء تعطل السيارة الثانية وتوقف السيارة الثالثة خلفها على جانب الطريق، اصطدمت بهما السيارة الأولى من الخلف أثناء سيرها في الاتجاه ذاته، ما أدى إلى وقوع الحادث.

جرى رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما نُقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نرمين الفقي بـ"جامبسوت" ومي سليم أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

نرمين الفقي بـ"جامبسوت" ومي سليم أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
جسده مسلسل حكاية نرجس.. إسلام ضحية "بنت إبليس" يعود لأسرته في ليبيا
حوادث وقضايا

جسده مسلسل حكاية نرجس.. إسلام ضحية "بنت إبليس" يعود لأسرته في ليبيا
عقب تأهل بايرن وآرسنال.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

عقب تأهل بايرن وآرسنال.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تدهور الرؤية إلى أقل 1000 متر.. الأرصاد: رياح ورمال وأتربة على هذه المناطق
أخبار مصر

تدهور الرؤية إلى أقل 1000 متر.. الأرصاد: رياح ورمال وأتربة على هذه المناطق
أكسيوس: اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر انتهاء دون قرار بشأن لبنان
شئون عربية و دولية

أكسيوس: اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر انتهاء دون قرار بشأن لبنان

