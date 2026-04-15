اتخذ المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا هامًا مساء اليوم الأربعاء، بإحالة السيد مراد، عضو لجنة الحكام، إلى التحقيق عقب حفل تسليم الشارات الدولية الذي أقيم اليوم.

وأقام الاتحاد المصري لكرة القدم، ظهر اليوم الأربعاء، حفل تسليم الشارات الدولية للحكام المشاركين في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء قرار تحويل السيد مراد للتحقيق، بسبب التجاوزات التي قام بها خلال حفل تسليم الشارات الدولية للحكام، وهو ما رآه المجلس مخالفًا لأسس الانضباط خلال الفعالية الرسمية.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم

قرر المهندس هانى أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة السيد مراد، عضو لجنة الحكام، إلى التحقيق، على خلفية ما بدر منه من تجاوزات، خلال تقديم حفل تسليم الشارات الدولية للحكام.

ويأتي قرار رئيس الاتحاد، في إطار الحرص على فرض الانضباط والالتزام باللوائح، والحفاظ على حالة من الاحترام داخل الفعاليات الرسمية التابعة للاتحاد.