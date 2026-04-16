"تلقيت عرضاً للتجنيس وأخي أحرف مني".. حسن شحاته يروي كواليس مسيرته مع الزمالك

كتب : نهي خورشيد

01:08 ص 16/04/2026
    حسن شحاتة
    حسن شحاتة يدعم حفيده لاعب النصر القاهري (3)
    حسن شحاتة يدعم حفيده لاعب النصر القاهري (1)
    حسن شحاتة يدعم حفيده لاعب النصر القاهري (4)
    حسن شحاتة يدعم حفيده لاعب النصر القاهري (7)
    لاعبو النصر رفقة حسن شحاتة
    سيد عبد الحفيظ مع حسن شحاتة من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
    حسن شحاتة من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية1 (2)

كشف حسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك والمدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن كواليس جديدة في مسيرته الكروية ، موضحاً سر ارتدائه القميص رقم 14.

وقال شحاتة في حوار تلفزيوني:"تواجدي مع نادي الزمالك كانت أفضل فترة في حياتي النادي صاحب فضل كبير، وهو مليء بالأساطير على مدار تاريخه".

وأضاف: "أنا ما سبتش الزمالك عشان الفلوس لكن سافرت إلى الكويت عشان أستمر في الملاعب وألعب لأطول فترة ممكنة".

وتطرق المعلم إلى الهتاف الشهير الذي ارتبط باسمه، قائلاً:"هتاف حسن شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم بدأ في مصر، وبعد ذلك الجماهير في الكويت كانت تردده خلفي وكان ذلك يسعدني جداً".


كواليس عرض الكويت لحسن شحاتة

كما كشف حسن شحاتة عن تلقيه عرضاً بالتجنيس خلال فترة احترافه في الكويت من أجل تمثيل منتخبها الوطني، مؤكداً أنه قدم مستويات مميزة مع نادي كاظمة ونجح في قيادة الفريق للتأهل من الدرجة الثاني.

وأشار نجم الأبيض السابق إلى أن ارتباطه بكرة القدم بدأ من داخل نادي الزمالك، وأنه تربى على شعار "اللعب فن وهندسة" وهي المقولة التي ساهمت في تشكيل شخصيته داخل الملعب.

وأضاف أن هتاف الجماهير باسمه ظلت حاضرة منذ بداياته في مصر واستمر صداه حتى خلال تجربته في الكويت.

حسن شحاتة يكشف سر رقم 14 في مسيرته الكروية

وفي سياق آخر، تحدث شحاتة عن شقيقه الشهيد قائلاً "أخي كان أفضل مني في كرة القدم".

كما كشف نجم الزمالك السابق عن سر ارتدائه القميص رقم 14، مؤكداً أنه اختاره لتشابهه في أسلوب اللعب مع الأسطورة الهولندية يوهان كرويف.

