أكد خبير اللوائح عامر العمايرة، أنه لا يوجد أي لوائح في الاتحاد المصري لكرة القدم، يمنح الأندية حق سماع محادثات تقنية الفيديو، مشيرا أن الأحمر يحق له اللجوء للجنة الانضباط في هذه الأزمة.

وطالب الأهلي بسماع محادثات حكم الساحة مع حكم الفارس في مباراة سيراميكا كليوباترا، بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة وهو ما وافق عليه الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتوجه وفد من النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة، يوم الأحد الماضي لسماع المحادثات بين حكم مباراة الساحة وتقنية الفيديو، إلا أن جلسة الاستماع لم تتم لاصطحاب الأحمر عدد من الأعضاء لا يحق لهم حضور الجلسة.

تصريحات عامر العمايرة عن أزمة الأهلي واتحاد الكرة

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا يوجد بنود أو شروط واضحة في لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، تتعلق بمنح أو رفض النادي حق الاستماع لمحادثات حكم الساحة مع حكم الفيديو، لذا يكون الأمر في يد الاتحاد في النهاية".

وأضاف: "هناك بعض الاتحادات في الخارج تسمح لمندوبي الأندية سماع محادثة الحكم مع الفار، لكن لا يوجد بند أساسي في الاتحاد الدولي ينص على منح الأندية الحق في هذا الأمر".

وتابع: "لا يوجد ما يلزم اتحاد الكرة بالسماح للأهلي سماع محادثات حكم الفيديو مع تقنية الفار، يحق للأهلي اللجوء للجنة الانضباط، من أجل معرفة ما دار بينه وبين اللاعبين في أرضية الملعب".

واختتم العمايرة تصريحاته: "يحقق للأهلي اللجوء للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، لمعرفة ما حدث بين الحكم واللاعبين على أرضية الملعب، من خلال الاستماع لتفريغات سماعات الحكام، في هذه الحالة يحق للجنة الانضباط الحصول على نسخة من التسجيلات".

أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويذكر أن مباراة النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري، شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، خاصة بعد عدم احتساب حكم الساحة محمود وفا ركلة جزاء للأحمر في الدقائق الأخيرة من المباراة وسط اعتراضات قوية من لاعبي الأحمر.

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدف مثله، كان قد حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الأولى بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

