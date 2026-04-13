الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لموقعة الحسم أمام شباب بلوزداد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب ملعب الكلية الحربية، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من المران أمس الأحد، عقب العودة من الجزائر بعد خوض مواجهة الذهاب.

ويستعد الزمالك لملاقاة شباب بلوزداد، يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يفوز على شباب بلوزداد

وكان نادي الزمالك قد حقق فوزًا مهمًا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله البرازيلي خوان بيزيرا، ليضع الفريق قدمًا في نهائي البطولة.

وعقب اللقاء، أعرب المدير الفني للفريق، معتمد جمال، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق خارج الديار، مؤكدًا أهمية التركيز في مواجهة الإياب لحسم التأهل رسميًا.